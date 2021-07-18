SOLIDARIETÀ DI EUROPA VERDE AD EMANUELE FELTRI E AGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI DI CONTRADA SCIDDICUNI.

Il gravissimo incendio che ha interessato la Contrada Sciddicuni nei giorni scorsi è purtroppo l'ennesimo scempio al territorio siciliano cui assistiamo in questi mesi. Esprimiamo tutta la nostra soli...

Il gravissimo incendio che ha interessato la Contrada Sciddicuni nei giorni scorsi è purtroppo l'ennesimo scempio al territorio siciliano cui assistiamo in questi mesi. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ad Emanuele Feltri ed agli allevatori e agricoltori di quella zona, e ci impegneremo anche nelle forme possibili a sostenere la loro battaglia per far ripartire le loro aziende e curare la terra offesa dalla brutalità dell'uomo.

Il fenomeno degli incendi si inserisce nel più ampio, e gravissimo, tema dell'incuria del territorio agricolo: la mancanza di acqua, in primo luogo, e l'assenza di sostegni concreti agli agricoltori, in secondo luogo, ha indotto molti siciliani ad abbandonare le loro terre, facendo diventare i terreni incolti un ottimo innesco per gli incendi e un boccone ghiotto per gli speculatori di ogni genere; l'installazione di impianti di produzione di energia in terreni a vocazione agricola, anziché in aree industriali dismesse o in aree a basso pregio e potenzialità produttiva sono un altro segnale di indifferenza nei confronti del mondo agricolo attivo e delle sue potenzialità; l'assenza di una reale politica di incentivi dell'imprenditoria agricola giovanile scoraggia i giovani ad investire nell'agricoltura; l'assenza di programmazione di politiche di filiera che incentivino le attività di trasformazione dei prodotti agricoli aggrava la debolezza dei settori produttivi legati alla terra.

Nei prossimi giorni Europa Verde Sicilia si impegnerà a porre con forza questi temi, stando al fianco di Emanuele Feltri e degli agricoltori ed allevatori siciliani, ascoltando le loro proposte e portandole a tutti i livelli istituzionali.

La deputata dei verdi all'ARS e vicepresidente commissione ambiente, Valentina Palmeri, conferma il nostro impegno: "Mi interesserò affinché la questione sia trattata presto nelle commissioni di merito, gli agricoltori non possono essere lasciati soli, servono soluzioni integrate che coinvolgano sia l'assessore all'ambiente che quello all'agricoltura, con una serie di misure che agiscano su più fronti, e questo si può fare soltanto attraverso l'ascolto dei diretti interessati.

Si deve fare ogni sforzo per assicurare i responsabili alla giustizia, spesso vere e proprie organizzazioni criminali, e al contempo si deve trovare un modo efficace per aiutare gli agricoltori e scoraggiare l'abbandono dei terreni agricoli, abbandono che oggi si concretizza in vari modi, anche attraverso la cessione a terzi per la realizzazione di mega parchi solari".

On. Valentina Palmeri- Deputato Europa Verde ARS

Carmelo Sardegna- Europa Verde Sicilia

Mauro Mangano – Europa Verde Catania