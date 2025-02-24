SOLIDARIETÀ E CARNEVALE: ENOSIS PORTA UN SORRISO AI BAMBINI RICOVERATI

Alle porte del periodo carnascialesco, proseguono le iniziative di solidarietà promosse dai volontari di ENOSIS. L'associazione socio-culturale, guidata dal presidente Riccardo Longo, ha donato numero...

Alle porte del periodo carnascialesco, proseguono le iniziative di solidarietà promosse dai volontari di ENOSIS. L'associazione socio-culturale, guidata dal presidente Riccardo Longo, ha donato numerosi giocattoli ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte. Un gesto semplice ma significativo, che conferma l'impegno di ENOSIS nel prestare particolare attenzione ai più piccoli e fragili della società.

Alla consegna dei doni erano presenti la responsabile dell'UOSD di Pediatria, Dott.ssa Maria Mancuso, l’addetto all’amministrazione Pippo De Luca, diversi medici e infermieri dell’ospedale, e l'insegnante Maria Pina Trusso. Presenti anche i vertici e i volontari dell’associazione ENOSIS, testimoniando ancora una volta la loro dedizione alla solidarietà.

Riccardo Longo, presidente di ENOSIS, ha espresso profonda gratitudine per la calorosa accoglienza ricevuta e per l’ammirazione mostrata nei confronti dell’associazione. Ha inoltre sottolineato quanto l’iniziativa sia stata apprezzata da tutti i presenti, confermando l'importanza di piccoli gesti capaci di regalare momenti di gioia ai bambini ricoverati.

ENOSIS continua così la sua missione di supporto alle fasce più deboli, dimostrando che la solidarietà non conosce stagioni e che ogni occasione è buona per donare un sorriso.