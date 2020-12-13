“SOLIDARIETÀ IN CIRCOLO”: IL PD PATERNO' RACCOGLIE BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Il PD Nazionale, per non lasciare nessuno solo, ha lanciato l'iniziativa "solidarietà in circolo" per aiutare le persone più fragili ed in difficoltà in questo periodo delle festività di fine anno .No...

Il PD Nazionale, per non lasciare nessuno solo, ha lanciato l'iniziativa "solidarietà in circolo" per aiutare le persone più fragili ed in difficoltà in questo periodo delle festività di fine anno .

Noi del Circolo PD di Paternò, aderendo a questa lodevole e solidale iniziativa, vogliamo attenzionare in questo difficile momento i BAMBINI . Siamo convinti infatti che sono loro a pagare il prezzo più alto di questa tremenda pandemia !

Il prossimo sabato 19 (dalle ore 16 alle 20) e domenica 20 ( dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 )saremo in sezione , in VIA BARATTA n. 189, per raccogliere giocattoli, libri , alimenti a lunga conservazione, vestiti e quant'altro la generosità di tutti voglia mettere a disposizione dei più piccoli che vivono situazioni disagiate . Tutto quello che sarà raccolto sarà consegnato ad una o più associazioni di volontariato o Onlus per essere immediatamente diviso ai BAMBINI che ne hanno bisogno.

Chiaramente la raccolta sarà effettuata seguendo scrupolosamente le norme di protezione previste dalle normative .

NOI TI ASPETTIAMO PER CONTO DEI BAMBINI !!!

Salvatore Leonardi, Segretario del Circolo PD di PATERNÒ