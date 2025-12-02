Solidarietà per Diego, la mamma: “Grazie a tutti, ci avete aiutati davvero”

La raccolta fondi avviata nei giorni scorsi per aiutare il piccolo Diego – il bimbo paternese in cura al Meyer di Firenze per un osteosarcoma – ha superato ogni aspettativa. Centinaia di cittadini han...

La raccolta fondi avviata nei giorni scorsi per aiutare il piccolo Diego – il bimbo paternese in cura al Meyer di Firenze per un osteosarcoma – ha superato ogni aspettativa. Centinaia di cittadini hanno donato, condiviso, commentato e sostenuto la famiglia in un momento tra i più difficili della loro vita.

La mamma del piccolo, Francesca, ha voluto inviare a 95047.it un messaggio di ringraziamento rivolto a tutta Paternò, parole semplici ma profondissime, scritte – come lei stessa racconta – “tra una lacrima e l’altra”.

Il suo messaggio:

«Buongiorno. Ci tenevo a scrivere due righe, anche se non sono brava con le parole. Come sulla piattaforma delle donazioni, sono stata concisa e poco emotiva, perché mi creda… scrivere ancora oggi, dopo quasi quattro mesi, “mio figlio ha il cancro” mi strappa il cuore.

Però è anche vero che sento il bisogno di ringraziare Paternò per il sostegno che non mi aspettavo.

Sono sorpresa e commossa allo stesso momento. Che sia stato un commento, una condivisione o una donazione, io l’ho apprezzato tantissimo.

Sono stati di vero aiuto.

E se oggi vorrei ringraziare uno ad uno, mi è impossibile… non ho modo di mostrare tutta la mia gratitudine.

Magari questo messaggio qualcuno non lo leggerà, ma per me era importante e doveroso:

Ringraziare Paternò. »

Un ringraziamento che arriva forte e chiaro a tutta la comunità, che ancora una volta ha dimostrato di sapersi stringere attorno a chi sta affrontando una prova durissima.

95047 continuerà a seguire la storia del piccolo Diego, con l’augurio che possa presto tornare a casa, circondato dall’amore della sua famiglia e della sua città.