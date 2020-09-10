SONO 25 I CASI POSITIVI A PATERNO'
Aumentano i positivi nella città di Paternò.
L'aggiornamento arriva direttamente dal primo cittadino attraverso i social:
Comunico alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Coronavirus a Paternò sono aumentati a 25. Raccomando ancora una volta massima prudenza nell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine, di lavare continuamente le mani e di limitare il contatto interpersonale gli uni con gli altri. Approfitto per augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini risultati positivi al Covid-19.