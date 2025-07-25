“SONO FIGLIO UNICO” LO SHOW DI CACCAMO DI SCENA A ZAFFERANA
Un evento speciale sotto il cielo d’estate: Carmelo Caccamo, showman brillante, artista poliedrico e volto amatissimo della televisione siciliana, porta in scena il suo nuovo spettacolo “Sono Figlio Unico”, un one man show che unisce comicità, musica, danza, emozioni e ospiti straordinari. In programma per domenica 3 agosto 2025 alle ore 21:00 presso il suggestivo Anfiteatro Borsellino e Falcone di Zafferana Etnea, lo spettacolo è una vera e propria celebrazione del talento e della versatilità di Caccamo, che interpreterà i suoi personaggi più iconici, presenterà sketch inediti e regalerà momenti di irresistibile ironia. Carmelo sarà il protagonista assoluto della scena: canterà, ballerà e reciterà, dando vita a uno spettacolo completo, arricchito dalla presenza di una band dal vivo che accompagnerà ogni sua esibizione, aggiungendo ritmo e intensità alla serata. Tra gli ospiti speciali della serata:
- Cristiano Di Stefano, collega, amico fraterno e compagno di scena da anni. Insieme formano una delle coppie artistiche più amate dal pubblico siciliano, capaci di conquistare
con la loro complicità e irresistibile simpatia.
- Raimondo Todaro, celebre maestro di danza, protagonista dei programmi “Amici” e “Ballando con le stelle”, che regalerà al pubblico momenti di spettacolo di alto livello.
- Giovanna D’Angi, grande voce del musical italiano e artista apprezzata dal pubblico televisivo, pronta ad emozionare con le sue interpretazioni intense.
La serata sarà inoltre ripresa per uno speciale televisivo, così da portare tutta la magia dello show anche in TV. Una produzione D9 Produzione e Spettacoli.
Un’occasione unica per vivere una notte di spettacolo, risate e sorprese con alcuni dei protagonisti più amati dello showbiz italiano. Biglietti disponibili su: www.liveticket.it