“SONO FIGLIO UNICO” LO SHOW DI CACCAMO DI SCENA A ZAFFERANA

“Sono Figlio Unico” – One Man Show con Carmelo Caccamo 3 Agosto 2025 – ore 21:00 Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (CT)Un evento speciale sotto il cielo d’estate: Carmelo Caccamo, show...

Un evento speciale sotto il cielo d’estate: Carmelo Caccamo, showman brillante, artista poliedrico e volto amatissimo della televisione siciliana, porta in scena il suo nuovo spettacolo “Sono Figlio Unico”, un one man show che unisce comicità, musica, danza, emozioni e ospiti straordinari. In programma per domenica 3 agosto 2025 alle ore 21:00 presso il suggestivo Anfiteatro Borsellino e Falcone di Zafferana Etnea, lo spettacolo è una vera e propria celebrazione del talento e della versatilità di Caccamo, che interpreterà i suoi personaggi più iconici, presenterà sketch inediti e regalerà momenti di irresistibile ironia. Carmelo sarà il protagonista assoluto della scena: canterà, ballerà e reciterà, dando vita a uno spettacolo completo, arricchito dalla presenza di una band dal vivo che accompagnerà ogni sua esibizione, aggiungendo ritmo e intensità alla serata. Tra gli ospiti speciali della serata: