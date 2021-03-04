“SONO IL FIGLIO DI BARBARA D’URSO”, SCOVATO A SANTA MARIA DI LICODIA LO STALKER DELLA CONDUTTRICE

Barbara D’Urso perseguitata da uno stalker, è finalmente dopo mesi è stato identificato il responsabile, la notizia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero.Duravano da tempo gli atti persecutor...

Barbara D’Urso perseguitata da uno stalker, è finalmente dopo mesi è stato identificato il responsabile, la notizia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero.

Duravano da tempo gli atti persecutori nei confronti della conduttrice napoletana ad opera di “Baci Solari”, questo lo pseudonimo utilizzato dallo stalker per attuare quello che è stato un vero e proprio ‘martellamento’ nei confronti della presentatrice.

Tutto è iniziato con commenti sui canali social legati ai programmi della D’Urso in cui scriveva: “Sono il figlio adottivo della D’Urso”. Poi lo stalker ha iniziato a contattare i familiari della conduttrice con messaggi persecutori: “Carissimo digli a mamma che sto a Vienna“, “I miei fratelli Giammarco e Emanuele”. Immediata la denuncia alla Polizia Postale che ha avviato un’indagine ed è riuscita a risalire al responsabile.

Si tratta di Salvatore Fiorello, originario di Santa Maria di Licodia. L’uomo è conosciuto per essere una ex comparsa di diversi salotti televisivi ed era già stato indagato per molestie nei confronti di Nina Moric. Nel pomeriggio di questo giovedì dovrà rispondere davanti al giudice di stalking e atti persecutori. Nel corso del processo potrebbe essere sentita anche Barbara D’Urso come parte civile.

Questa persecuzione ha preoccupato non poco Barbara D’Urso e la sua famiglia, la conduttrice già in passato era stata vittima di uno stalker e aveva definito l’esperienza: “Un vero incubo”.