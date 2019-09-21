SORPRESA A PADOVA, SPORTELLO POSTAMAT EROGA DOPPIO DEL CONTANTE RICHIESTO

Un sogno, questo, che si è concretizzato ad un postamat di Galzignano, in provincia di Padova.In realtà, però, l’inaspettata elargizione non è stata dovuta ad un improvviso intervento benevolo della “...

Un sogno, questo, che si è concretizzato ad un postamat di Galzignano, in provincia di Padova.

In realtà, però, l’inaspettata elargizione non è stata dovuta ad un improvviso intervento benevolo della “Dea bendata” che ha baciato quel tranquillo territorio in provincia di Padova ma ad un malfunzionamento causato da un banale, quanto costoso, errore umano.

L’imprevisto ha, così, fatto intascare agli increduli utenti migliaia di euro in più rispetto a quanto voluto. Soldi che, però, ora dovranno essere restituiti. Secondo la ricostruzione delle Poste, il problema è scaturito da un caricamento delle banconote nella sezione sbagliata. In pratica, l’impiegato avrebbe messo i 20 euro al posto dei 10 e così via.

In base ad alcuni calcoli effettuati fino ad ora il postamat avrebbe distribuito una cifra vicina ai 10mila euro, il doppio di quanto richiesto. Inoltre è emerso che al termine del prelievo, la ricevuta dell’operazione riportava la cifra digitata e non quella erogata.

I clienti “fortunati” dovranno restituire il denaro in eccedenza. Molti di coloro che hanno beneficiato di questo errore non hanno voluto approfittare della situazione e, con onestà, si sono rivolti all’ufficio denunciando quanto era accaduto. Negli ultimi due giorni sono già stati recuperati circa 3.000 euro.

All’appello ne mancano ancora 2.000. Poste Italiane sta contattando gli utenti per recuperare il denaro perso a causa di una distrazione.