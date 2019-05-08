SORPRESI BRACCONIERI A PONTE BARCA, SU SEGNALAZIONE DELLE GUARDIE FIPSAS DI CATANIA

Carpe e Anguille nel mirino dei bracconieri a Ponte Barca, a Paternò, lungo il fiume Simeto.Dopo varie segnalazioni è scattato il blitz delle guardie ittiche FIPSAS Catania e della Polizia provinciale...

A cura di Redazione 08 maggio 2019 10:22

