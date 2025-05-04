SORPRESO A RUBARE IN UN CANTIERE EDILE: ARRESTATO 44ENNE DI SAN PIETRO CLARENZA

È stato colto in flagranza di reato mentre cercava di allontanarsi a bordo di un furgone carico di materiale edile rubato: protagonista di questo furto, sventato grazie alla prontezza dei Carabinieri,...

È stato colto in flagranza di reato mentre cercava di allontanarsi a bordo di un furgone carico di materiale edile rubato: protagonista di questo furto, sventato grazie alla prontezza dei Carabinieri, è un 44enne, pluripregiudicato residente a San Pietro Clarenza, arrestato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento, effettuato alle prime ore del mattino dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, è scattato a seguito di una segnalazione giunta al 112. Gli operatori della Centrale Operativa hanno, quindi, comunicato con le gazzelle dislocate sul territorio e, quella che era più vicina al cantiere, lo ha raggiunto in una manciata di minuti.

In via San Gregorio, dove un imprenditore 57enne di Aci Catena aveva stato allestito un cantiere per la costruzione di villette, l’equipaggio ha scorto il furgone sospetto già in fase di manovra per allontanarsi.

Con prontezza e sangue freddo, i Carabinieri gli hanno sbarrato la strada, intimando l’alt al conducente, che ha tentato invano di accelerare la fuga. Dopo un rapido ma deciso intervento, i militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo e lo hanno messo in sicurezza, procedendo a esaminare quanto aveva già caricato sul furgone: circa 1.000 profilati in ferro per cartongesso da tre e quattro metri, quattro sacchi da 25 kg di bicomponente cementizio, quattro bidoni da 5 litri di componente, un faretto da cantiere, un martello da carpentiere e una prolunga elettrica da 15 metri.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 44enne è stato arrestato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’intera refurtiva, invece, è stata recuperata e restituita al costruttore che ha ringraziato i Carabinieri per il tempestivo intervento che ha impedito che un ingente danno economico venisse inferto a un’attività produttiva del territorio, confermando l’impegno quotidiano dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nella prevenzione e nel contrasto ai reati predatori.