SOS ANIMALI – APPELLO: Gatto smarrito in via Arlotta, a Paternò
Un nuovo appello arriva alla nostra rubrica SOS Animali. Una cittadina ci ha contattati chiedendo aiuto per ritrovare il proprio gatto, scomparso nella serata di ieri a Paternò.
Secondo quanto riferito, il felino è uscito dal portone intorno alle 20:30, in un’abitazione situata in via Arlotta n. 3, nella zona della traversa. Da quel momento non ha fatto più ritorno a casa.
La proprietaria, molto preoccupata, chiede la collaborazione di tutti i residenti e di chiunque si trovi a passare in quella zona per segnalare eventuali avvistamenti.
Zona: Via Arlotta 3 – traversa, Paternò
Gatto smarrito: nessuna foto disponibile al momento
Scomparso: serata del 14 novembre, intorno alle 20:30
Chiunque abbia notizie o pensi di aver visto il gatto può contattare direttamente la proprietaria al numero fornito nella segnalazione oppure scriverci su WhatsApp al 393 9504777: provvederemo a mettere subito in contatto.
Aiutiamo questo micio a tornare a casa.
Rubrica SOS Animali – 95047