SOS Animali – Paternò, si cerca la piccola Schettino: cucciola di 4 mesi scomparsa

PATERNÒ – Appello urgente lanciato dall’associazione “Cuccioli dell’Etna”, che chiede la collaborazione dei cittadini per ritrovare una cucciola di appena 4 mesi, scomparsa in contrada Pispisa.

La cagnolina, chiamata Schettino, è regolarmente microchippata ed era già stata affidata in adozione a Modena. Purtroppo, però, i volontari non sono più riusciti a rintracciarla nella campagna dove la stavano seguendo.

Chiunque l’abbia vista, l’abbia trovata o eventualmente presa in custodia, è invitato a contattare subito il numero:

379 155 9973

I volontari sottolineano l’importanza di segnalare ogni avvistamento: ogni minuto è prezioso per garantire alla piccola Schettino di tornare al sicuro.

