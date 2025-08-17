SOS Animali – Smarrito un cagnolino a Paternò in zona via Sardegna

Un nuovo appello arriva dalla rubrica SOS Animali: nella giornata di ieri un cagnolino è scappato dalla sua abitazione e da allora non si hanno più notizie.L’episodio è avvenuto a Paternò, nella zona...

Un nuovo appello arriva dalla rubrica SOS Animali: nella giornata di ieri un cagnolino è scappato dalla sua abitazione e da allora non si hanno più notizie.

L’episodio è avvenuto a Paternò, nella zona di Via Sardegna. I proprietari, preoccupati e disperati, chiedono la collaborazione di tutta la comunità per ritrovarlo al più presto.

Chiunque lo avesse avvistato o, magari, trovato e momentaneamente accolto, è invitato a mettersi in contatto al numero: 349 816 1874.

La diffusione della notizia è fondamentale: più persone verranno a conoscenza dello smarrimento, maggiori saranno le possibilità di riportare il cane a casa sano e salvo.

Un piccolo gesto, come condividere questo appello o prestare attenzione nella zona segnalata, può fare davvero la differenz