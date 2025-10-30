SOS ANIMALI – Trovato pastore tedesco a Paternò, zona Schettino

Un nuovo appello arriva dalla nostra rubrica SOS Animali, lo spazio dedicato da 95047.it a tutti i cittadini che desiderano dare una mano agli amici a quattro zampe in difficoltà o smarriti.Nelle ulti...

Un nuovo appello arriva dalla nostra rubrica SOS Animali, lo spazio dedicato da 95047.it a tutti i cittadini che desiderano dare una mano agli amici a quattro zampe in difficoltà o smarriti.

Nelle ultime ore è stato ritrovato un bellissimo pastore tedesco a pelo lungo, maschio, nella zona di Schettino, a Paternò. Il cane è apparso da subito buono e docile, mostrando segni di essere abituato al contatto umano, circostanza che fa pensare si tratti di un animale di proprietà che si è allontanato da casa.

Grazie alla segnalazione di alcuni residenti, il cane è stato prontamente soccorso e ha ricevuto tutte le cure e l’assistenza necessarie. Attualmente si trova in un luogo sicuro e in buone condizioni di salute.

Chiunque riconoscesse il cane o lo avesse smarrito, è invitato a contattare la redazione di 95047.it per poter favorire il ricongiungimento con la famiglia.

È possibile scrivere direttamente alla redazione o inviare un messaggio WhatsApp al numero 393 9504777, indicando il proprio nome e recapito telefonico.

Invitiamo tutti i nostri lettori a condividere questo appello, perché anche un semplice gesto può fare la differenza e permettere a questo cane di ritrovare presto la sua casa e il suo affetto.

La solidarietà e l’attenzione della comunità paternese verso gli animali sono ancora una volta fondamentali per garantire loro tutela e benessere. Rubrica SOS Animali – un servizio offerto da 95047.it per dare voce a chi non può parlare.