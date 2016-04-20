Sospensione sosta veicolare, con rimozione forzata, in diverse vie del centro urbano, nei giorni 21, 22 e 23 Aprile 2016
Nei giorni 21, 22 e 23 Aprile 2016, dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di ciascuno di detti giorni, e, comunque, fino alla ultimazione dei lavori sopra specificati, è sospesa la sosta dei veicoli, con applicazione della sanzione accessoria della forzata rimozione, nei tratti stradali urbani qui sotto elencati, al fine di consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento del manto stradale per conto dell'ENEL.
Via Vittorio Emanuele, dal n.c. 279 al n.c. 303;
Via Circumvallazione, dal n.c. 431 al n.c. 461;
Via Fallica;
Via Bellini, dal n.c. 2 al n.c. 52;
Via Canonico Renna, dal n.c. 39 al n.c. 69.