Sospesa attività di una ditta di manufatti in cartongesso

Scoperti due lavoratori in nero su tre

A cura di Anthony Distefano
19 marzo 2015 15:20
Paternò
95047.it Questa mattina, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto di violazioni in materia di lavoro, hanno sospeso l'attività imprenditoriale di una ditta di manufatti in cartongesso e pitturazione, con sede in Paternò, per l'impiego di manodopera in nero (2 sue 3). Nell'occasione sono stati recuperati contributi previdenziali ed assistenziali (Inps/Inail) pari a 6.000 euro.

