SOSPESA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI A PATERNO' IL 1° GENNAIO

Nel Comune di Paternò il ritiro della raccolta differenziata non sarà garantito regolarmente durante le giornate festive.

Pertanto gli utenti dovranno rispettare le seguenti indicazioni: sabato 1 gennaio (Capodanno) non verrà effettuato il servizio di raccolta; gli utenti NON dovranno esporre i contenitori e/o i sacchetti all’esterno della propria abitazione.

I rifiuti non ritirati a San Silvestro saranno recuperati lunedì 3 gennaio: pertanto gli utenti potranno esporre i contenitori e/o i sacchetti all’esterno della propria abitazione, contenenti anche le frazioni precedentemente non ritirate. I sacchi devono essere ben separati vista la presenza di più frazioni tra di loro incompatibili.

Il Centro Comunale di Raccolta non sarà accessibile nelle giornate di Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Capodanno (1 gennaio) e per l’Epifania (6 gennaio).

Il Numero verde Dusty per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti, non sarà attivo nei giorni 1 gennaio e 6 gennaio 2022.