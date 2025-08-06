Sospesa l’attività di un ristorante africano a Catania: nel locale marijuana e sostanze per droga sintetica

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un ristorante africano, ubicato nella zona di San Berillo vecchio, a seguito di un’operazione antidroga posta in essere un paio di settiman...

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un ristorante africano, ubicato nella zona di San Berillo vecchio, a seguito di un’operazione antidroga posta in essere un paio di settimane fa dalla Squadra Mobile, con il supporto operativo delle unità cinofile antidroga della Questura di Catania.

In quell’occasione i poliziotti hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il gestore del ristorante in quanto all’interno del locale hanno rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana, oltre che precursori chimici, idonei a produrre sul posto una tipologia di cannabinoide di sintesi in grado di modificare la droga, potenziandone notevolmente gli effetti droganti.

Il medesimo locale era stato oggetto di un precedente provvedimento di sospensione delle autorizzazioni, per la durata di 7 giorni, emesso nel settembre dell’anno scorso in quanto nel corso di un intervento, proprio all’interno del ristorante, un poliziotto era stato aggredito da un pregiudicato e il titolare era rimasto inerte, omettendo di prestare soccorso e di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’attuale provvedimento di sospensione ha una durata di 15 giorni ed è stato emesso, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dal Questore di Catania, tenuto conto che il locale rappresenta un concreto e grave pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La norma richiamata persegue l’obiettivo della prevenzione e della tutela anticipata della pubblica sicurezza, consentendo al Questore di adottare tale provvedimento quando la sospensione temporanea della licenza appare l’unico strumento per affrontare una situazione a rischio.