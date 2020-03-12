SOSPESO MERCATO TRISETTIMANALE FINO AL 3 APRILE
A cura di Redazione
12 marzo 2020 07:38
“Nostro malgrado, dichiara il sindaco di Paternò Nino Naso.siamo costretti a comunicare la sospensione delle attività di compravendita del mercato trisettimanale a Paternò fino al prossimo 3 aprile 2020, in ottemperanza alle ultime direttive imposte dal Governo Nazionale in materia di contenimento del contagio da Covid19-Coronavirus.
Un provvedimento che sappiamo essere drastico ma necessario per mantenere la sicurezza nel nostro territorio”.