95047

SOSPESO MERCATO TRISETTIMANALE FINO AL 3 APRILE

“Nostro malgrado, dichiara il sindaco di Paternò Nino Naso.siamo costretti a comunicare la sospensione delle attività di compravendita del mercato trisettimanale a Paternò fino al prossimo 3 aprile 20...

A cura di Redazione Redazione
12 marzo 2020 07:38
SOSPESO MERCATO TRISETTIMANALE FINO AL 3 APRILE -
News
Condividi

“Nostro malgrado, dichiara il sindaco di Paternò Nino Naso.siamo costretti a comunicare la sospensione delle attività di compravendita del mercato trisettimanale a Paternò fino al prossimo 3 aprile 2020, in ottemperanza alle ultime direttive imposte dal Governo Nazionale in materia di contenimento del contagio da Covid19-Coronavirus.

Un provvedimento che sappiamo essere drastico ma necessario per mantenere la sicurezza nel nostro territorio”.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047