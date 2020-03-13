SOSPETTO CASO DI CORONAVIRUS DI UNA RAGAZZA DI BIANCAVILLA CHE LAVORA IN UN CALL CENTER DI PATERNÒ
Caso sospetto di Coronavirus nel nostro territorio.Si tratta di una ragazza di 25 anni, che lavora in un call center di Paternò, che ha accusato febbre e difficoltà respiratorie.La ragazza è stata tra...
Si tratta di una ragazza di 25 anni, che lavora in un call center di Paternò, che ha accusato febbre e difficoltà respiratorie.
La ragazza è stata trasportato in un primo momento al pronto soccorso di Biancavilla e successivamente al “Cannizzaro” di Catania, adesso si trova a casa ed è precauzionalmente in quarantena assieme alla sua famiglia.
I sintomi sarebbero compatibili con quelli dell’infezione di coronavirus, ma gli esiti degli esami si avranno soltanto domani.
Sul caso è intervenuto il primo cittadino di Biancavilla, Antonio Bonanno:
"Una ragazza, nostra concittadina, accusando febbre e tosse ha responsabilmente deciso di verificare se avesse contratto o meno il virus. Gli esami sono stati effettuati all’ospedale Cannizzaro di Catania e si conosceranno domani.
La giovane, sintomi influenzali a parte, sta bene e non avverte problemi alle vie respiratorie. E’ già tornata a casa ed è precauzionalmente in quarantena assieme alla sua famiglia.
Ancora una volta, invito ognuno di noi ad uscire di casa solo in caso di necessità, lavoro o per andare a fare la spesa; osservando le regole che ci si è dati.
Continuiamo ad utilizzare tutto il nostro buon senso!
Ed al buon senso di ognuno di voi mi affido.
Grazie a tutti per la collaborazione."