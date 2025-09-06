Sosta selvaggia a Paternò: oltre 40 verbali in due giorni, sequestrato un furgone

PATERNÒ – Controlli serrati da parte della Polizia Municipale di Paternò che, nella giornata di ieri 5 settembre 2025, hanno elevato oltre una ventina di verbali a carico di automobilisti e conducenti...

L’azione di contrasto alla sosta selvaggia è proseguita anche nella mattinata di oggi, con altre sanzioni comminate: circa venti i verbali elevati, di cui cinque riguardanti mezzi da lavoro.

Le zone maggiormente interessate dall’attività degli agenti sono state quelle del centro storico: Piazza Indipendenza, Piazza Regina Margherita, via Emanuele Bellia, via G.B. Nicolosi e via Vittorio Emanuele.

In particolare, in Piazza Regina Margherita la Municipale ha proceduto al sequestro di un furgone utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli, risultato non coperto da assicurazione e parcheggiato in divieto di sosta. Il mezzo è intestato a un cittadino di nazionalità marocchina.

Non si tratta di un episodio isolato: già in passato la Polizia Municipale aveva sanzionato e sequestrato furgoni impiegati per il trasporto di braccianti, spesso lasciati in sosta irregolare nelle stesse piazze e privi di copertura assicurativa.

Dal comando della Polizia Municipale fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle regole nella viabilità cittadina.