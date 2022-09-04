SOTTOMARINO RUSSO VICINO ALLA SICILIA, LO STATO MAGGIORE: "LO SAPEVAMO, NON VIOLA LA SOVRANITÀ"

Il sottomarino russo nel Mediterraneo tra Sicilia e Malta non ha violato la sovranità italiana. A precisarlo è lo Stato Maggiore della Difesa. In una nota diffusa nella serata di ieri 3 settembre, si...

"In merito a quanto apparso sugli organi di stampa in relazione al passaggio di un sottomarino della Marina russa in prossimità della Sicilia, lo Stato Maggiore della Difesa precisa che i movimenti delle unità russe nel Mediterraneo sono noti. In particolare, il sottomarino in questione sta effettuando un transito in acque internazionali non violando la sovranità degli Stati rivieraschi", ha spiegato lo Stato Maggiore.

Secondo NavalNews, il sottomarino nucleare russo sarebbe passato vicino alla Sicilia e a Malta. Si tratterebbe di un sottomarino d’attacco probabilmente dotato di missili da crociera. Non è chiaro da quanto tempo il sottomarino operi nell’area, ma secondo la testata online potrebbe essere stato dislocato per sostituire l’incrociatore russo Marshal Ustinov che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto.