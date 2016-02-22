Spaccano la vetrata con una mazza ed entrano alla Caffetteria

E’ accaduto la notte scorsa: i balordi hanno portato via sigarette, Gratta & Vinci e persino il registratore di cassa

95047.it Ad agire sarebbero stati almeno in due. Con una mazza hanno sfondato la vetrata d’ingresso (nella parte inferiore) e sono entrati all’interno della “Caffetteria” di via Delle Rose. Una volta dentro hanno cominciato ad arraffare tutto il possibile: stecche si sigarette, Gratta & Vinci e persino il registratore di cassa (dove all’interno vi erano, però, pochi euro). I balordi sono stati fermati dall’allarme che è regolarmente scattato e che gli ha fatto mollare sul posto buona parte del bottino.

Il furto sarebbe avvenuto attorno alle 3 della notte scorsa. Nota dolente le telecamere posizionate sulla zona sembrerebbero essere guaste. Sul fatto, indagano i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione.