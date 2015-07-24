Spaccia hashish in viale Kennedy: fermato 19enne

Il giovane è stato trovato in possesso di 6 involucri di carta stagnola, e 50 euro in banconote di piccolo taglio

I carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza di reato il 19enne paternese A. B. (queste le iniziali del nome), con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia dell'Arma, durante un servizio antidroga in viale Kennedy (nel quartiere Ardizzone), hanno notato un giovane con fare sospetto, che stazionava su uno scooter al margine della strada. Bloccato e perquisito il fermato è stato trovato in possesso di 6 involucri di carta stagnola, contenenti complessivamente 10 grammi di hashish, e 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute parziale provento di attività di spaccio, che sono stati sequestrati.