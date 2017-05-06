SPACCIAVA IN PIAZZA INDIPENDENZA

COMUNICATO DEI CARABINIERII Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 25enne Marco DI LEO, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spacci...

COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 25enne Marco DI LEO, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte i militari del Nucleo Operativo, nell'attuare uno dei tanti servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, hanno fermato e perquisito il pusher che occultava addosso una decina di dosi di “marijuana” nonché 45 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla precedente vendita dello stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.