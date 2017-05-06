SPACCIAVA IN PIAZZA INDIPENDENZA
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 25enne Marco DI LEO, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
La scorsa notte i militari del Nucleo Operativo, nell'attuare uno dei tanti servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, hanno fermato e perquisito il pusher che occultava addosso una decina di dosi di “marijuana” nonché 45 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla precedente vendita dello stupefacente.
La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.