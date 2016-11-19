Spacciavano erba a piazza Santa Barbara: fermati in tre

Il fatto è avvenuto ieri sera

95047.it I carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 36enne Francesco Mobilia, un 18enne ed un 17enne, tutti di paternesi, per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Ieri sera, i militari, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro cittadino, hanno notato predetti in piazza Santa Barbara cedere una bustina ad un occasionale “cliente”, ricevendone in cambio un corrispettivo in denaro. Prontamente bloccati i tre pusher sono stati trovati in possesso di 8 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 10 grammi, la somma contante di 190 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e del materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente, che sono stati sequestrati. Nella circostanza è stato bloccato anche l’acquirente, un giovane di Paternò, il quale è stato segnalato alla Prefettura.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari eccetto il 17enne che è stato accompagnato nel centro di Prima Accoglienza Minorile di Catania in via Franchetti.