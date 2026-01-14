Spaccio “delivery” a Catania: due giovani denunciati

La costante azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania, ha consentito la denunc...

La costante azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania, ha consentito la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di due catanesi di 31 e 19 anni.

A seguito di una pregressa e mirata attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno appreso dell’esistenza di un rodato gruppo di pusher, dediti alla cessione di sostanza stupefacenti con il metodo del delivery, ossia la consegna a domicilio dello stupefacente previa ordinazione.

Per dare riscontro all’ipotesi investigativa, i Carabinieri hanno predisposto un servizio dedicato, in modalità discreta, e hanno iniziato a tenere d’occhio i movimenti dei due giovani. Il 19enne aveva il ruolo di effettuare le consegne utilizzando una moto, mentre il 31enne era responsabile dello smistamento della droga ai vari pusher nonché, a fine giornata, del ritiro del denaro provento dello spaccio.

Il momento propizio per intervenire si è presentato in prima serata, a fine turno, quando gli investigatori hanno scorto il 19enne a bordo della moto mentre sia avvicinava a un’utilitaria usata di solito per depositare l’incasso e le droga eventualmente invenduta.

Il giovane non appena si è accorto della presenza dei Carabinieri ha cercato di fuggire rimontando in sella ma è stato subito bloccato e messo in sicurezza. In una tasca dei pantaloni aveva 290 euro e 5,5 grammi di marijuana e nella carenatura della moto aveva 7 bustine con 50 grammi circa totali di marijuana. L’ispezione dell’utilitaria ha permesso di trovare altri 60 grammi circa di marijuana e un bilancino digitale ancora sporco di sostanza vegetale resinosa di colore verde, perfettamente funzionante.

I Carabinieri, considerato che la predetta autovettura era nella disponibilità del 31enne, hanno proceduto anche alla perquisizione della sua abitazione. Le ricerche, effettuate anche con l’utilizzo dell’unità cinofila di Nicolosi, hanno permesso di recuperare, nascoste nel sottoscala, tre buste di marijuana.

Tutta la droga trovata è stata sequestrata, mentre il 19enne e il 31enne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.