SPADAFORA (ME): INTERVENTO DEI CARABINIERI - MINACCIA L'EX COMPAGNA, MA ACCUSA UN MALORE E MUORE
Nella decorsa nottata, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo sono intervenuti, su richiesta al 112NUE, nel comune di Spadafora presso l’abitazione di una donna che aveva segnalato la presenza minacciosa, nei pressi della propria casa, del ex-compagno in evidente stato di agitazione psico-fisica.
Dopo essere stato immobilizzato a seguito dell’intervento dei militari operanti, l’uomo – L.E. 42enne originario di Messina ma da anni residente a Spadafora – accusava un malore per il quale veniva soccorso, sul posto, da 2 ambulanze del 118, prima di morire.
La salma è stata trasferita, in attesa dell’esame autoptico, presso l’obitorio dell’Ospedale Policlinico di Messina.
Le indagini sono svolte dalla Procura della Repubblica di Messina che si avvale del personale del Comando Provinciale Carabinieri