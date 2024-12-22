SPAGNA, DELITTO RISOLTO GRAZIE A GOOGLE MAPS: L’ASSASSINO FOTOGRAFATO MENTRE NASCONDE IL CADAVERE

Cercando su Google Maps il minuscolo paesino di Tajueco e attivando la modalità Street View, tra una calle e l’altra si vedrà immortalata nelle immagini di ottobre 2024 una vecchia berlina rossa col b...

Cercando su Google Maps il minuscolo paesino di Tajueco e attivando la modalità Street View, tra una calle e l’altra si vedrà immortalata nelle immagini di ottobre 2024 una vecchia berlina rossa col baule aperto e un dentro un sacco grigio grande quanto basta per contenere un corpo umano.

Ad armeggiare nel bagagliaio c’è un uomo, che la polizia spagnola ritiene sia una delle due persone arrestate lo scorso novembre con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di un cittadino cubano, il cui cadavere sarebbe stato fatto sparire un anno fa, poi smembrato e caricato sulla berlina rossa proprio mentre passava l’auto di Google che da 15 anni non mappava quella zona.

In una conferenza stampa indetta per illustrare il caso, la polizia spagnola ha dichiarato che il contributo di Google Maps è stato «determinante» per arrivare agli arresti.

Vittima del presunto omicidio è un cittadino cubano residente in Spagna scomparso nel novembre del 2023 dalla sua città dove abitava: Soria, nella Spagna centro-settentrionale, non lontano da Tajueco. A dare il via alle indagini è stata la segnalazione di un parente della vittima.

L’uomo si è rivolto polizia dopo aver ricevuto una serie di messaggi dal telefono della vittima, in cui gli diceva di aver incontrato un’altra donna, che stava lasciando la Spagna e che si sarebbe sbarazzato del telefono.

Il sospetto è che siano stati i carnefici a inviare questi messaggi dopo aver ucciso l’uomo. L’inchiesta si è presto concentrata sull’ex compagna della vittima e su un altro uomo a cui pare che lei sia stata legata sentimentalmente.

Il mese scorso, la polizia ha arrestato la coppia, accusandola di essere coinvolta nella morte e nella scomparsa del cittadino cubano. Nei giorni scorsi, il suo corpo è stato ritrovato smembrato in un cimitero di un villaggio nei dintorni di Soria.

Immagine di copertina: Google Maps