SPARATORIA A CATANIA IN SERATA , DUE MORTI E QUATTRO FERITI

Si torna a sparare a Catania. Agguato in stile mafioso in serata, poco prima delle 20, in viale Grimaldi nel quartiere San Giorgio.

Gravissimo il bilancio, due morti e quattro feriti.

Sul posto i carabinieri del reparto operativo di Catania per identificare le due persone decedute: al vaglio degli inquirenti l'ipotesi investigativa che le sei persone facciano parte di due gruppi criminali contrapposti. L'inchiesta è stata avviata dalla procura distrettuale di Catania.