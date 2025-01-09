SPARATORIA A PIAZZA PALESTRO, CATANIA: UN GIOVANE FERITO GRAVEMENTE, FERMATO UN VENTENNE

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, Piazza Palestro, nel cuore di Catania, è stata teatro di una sparatoria che ha scosso la città. Un giovane di 21 anni, Giuseppe Francesco Castiglione, è rimast...

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, Piazza Palestro, nel cuore di Catania, è stata teatro di una sparatoria che ha scosso la città. Un giovane di 21 anni, Giuseppe Francesco Castiglione, è rimasto gravemente ferito dopo che diversi colpi di arma da fuoco lo hanno raggiunto. Il giovane, colpito da ben cinque proiettili, è stato trovato a terra dalle volanti della polizia, intervenute prontamente dopo una segnalazione.

Castiglione è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche, con ferite a intestino, fegato e polmoni, tanto da entrare in codice rosso al momento del suo arrivo. La prognosi resta riservata.

Le forze dell'ordine hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nel tardo pomeriggio, un ventenne, probabilmente consapevole di essere ricercato, si è spontaneamente presentato alla polizia, per essere interrogato in merito all'incidente. L'ipotesi iniziale che gli investigatori stanno seguendo indica che la sparatoria potrebbe avere radici in un contesto passionale.

Sul luogo della sparatoria sono stati eseguiti i rilievi dalla polizia scientifica, mentre la squadra mobile ha visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per raccogliere ulteriori prove. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto.

L'intera comunità catanese resta scossa dall'incidente, mentre le forze dell'ordine continuano a lavorare per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda.