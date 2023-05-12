SPARI DURANTE LA FESTA DI SANT’ALFIO: UOMO GAMBIZZATO A LENTINI
A cura di Redazione
12 maggio 2023 09:27
Un 32enne è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola sparato poco prima delle 4 di oggi durante la festa di Sant'Alfio che si sta celebrando a Lentini, nel Siracusano.
Secondo una prima ricostruzione il ferimento è avvenuto in via Regina Margherita, nei pressi di piazza Oberdan durante lo spettacolo dei fuochi piromusicali al termine di una lite avvenuta per futili motivi.
Il 32enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini. I fedeli non si sono accorti degli spari. Indaga la polizia.
(ANSA).