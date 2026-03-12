Spettacolo, è morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni.

È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice e autrice televisiva italiana. Aveva 76 anni.

La presentatrice era malata di tumore al pancreas, patologia che le era stata diagnosticata lo scorso anno. Negli ultimi mesi, nel corso di diverse apparizioni televisive, aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro la malattia, condividendo con il pubblico momenti difficili e riflessioni sulla vita.

Volto della tv tra anni ’80 e ’90

Enrica Bonaccorti è stata uno dei volti più popolari della televisione italiana, soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta. Con il suo stile diretto e ironico ha condotto programmi di grande successo sia sulla Rai che su Mediaset.

Tra le trasmissioni più note che l’hanno vista protagonista figurano:

“Pronto, chi gioca?”, storico quiz televisivo molto seguito dal pubblico

“Italia Sera”, programma di approfondimento della Rai

“Non è la Rai”, trasmissione cult degli anni ’90

Nel corso della sua carriera è stata anche autrice, paroliera e conduttrice radiofonica, dimostrando grande versatilità nel mondo dello spettacolo.

Il ricordo del pubblico

La scomparsa di Enrica Bonaccorti lascia un vuoto nel mondo della televisione italiana. Per molti telespettatori è stata una presenza familiare e amata, capace di attraversare diverse stagioni della tv con professionalità e personalità.

In queste ore sui social stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e spettatori che l’hanno seguita per decenni.