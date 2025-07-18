SPORCIZIA IN UN RISTORANTE E IN UN PANIFICIO DI ACI TREZZA: 14 MILA EURO DI SANZIONI. SEQUESTRATI 80 CHILI DI PESCE NON IDONEO AL CONSUMO UMANO

Prosegue l’impegno della task force coordinata dalla Polizia di Stato in materia di controlli alle attività commerciali finalizzati alla verifica del rispetto della normativa relativa alla sicurezza s...

Prosegue l’impegno della task force coordinata dalla Polizia di Stato in materia di controlli alle attività commerciali finalizzati alla verifica del rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene e alla genuinità degli alimenti e degli spazi destinati alla loro conservazione, nonché della regolarità della posizione lavorativa dei vari operatori.

Mercoledì mattina sono state controllate due attività commerciali ubicate nella frazione marinara di Aci Trezza e, in particolare, un panificio e un ristorante.

Il controllo ha la finalità di accertare non soltanto il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza, ma anche di verificare la regolarità dal punto di vista della normativa in materia di sicurezza alimentare e delle procedure previste a tutela della salute pubblica.

A scendere in campo, ancora una volta, la task force coordinata dalla Polizia di Stato e composta dai poliziotti della Divisione Anticrimine e della Squadra Volanti della Questura, dal personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, nonché dell’Asp di Catania del Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene pubblica e Spresal e del Dipartimento di prevenzione veterinaria - Servizio di Sanità pubblica Veterinaria.

I poliziotti hanno garantito un’efficace cornice di sicurezza nel corso dei controlli, effettuati dagli enti coinvolti nella task force, all’esito dei quali sono emerse alcune irregolarità.

In particolare, per quanto riguarda il ristorante, il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha controllato la posizione lavorativa dei tre dipendenti dell’attività, accertando che uno di essi era irregolare. Pertanto, è stata sospesa l’attività di ristorazione se il titolare non provvederà a regolarizzare il dipendente e a pagare le sanzioni comminate per un ammontare complessivo di 4.450 euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti relativi al profilo del pagamento di retribuzioni non tracciate.

Il controllo effettuato dai medici del Servizio Veterinario dell’Asp e dal Corpo Forestale ha determinato il sequestrato e la distruzione di 80 kg di alimenti, nello specifico pesce surgelato e preparati di pesce, poiché privi di tracciabilità e non idonei al consumo umano. Al riguardo sono state applicate sanzioni per 1.500 euro.

I medici dell’Asp - Igiene Pubblica hanno riscontrato irregolarità di carattere amministrativo per l’ampliamento dei locali senza le previste autorizzazioni e per carenza delle condizioni igienico sanitarie; in particolare, hanno accertato la presenza di infestanti striscianti e per tale ragione anche loro hanno disposto la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie che verranno accertate con apposito controllo. Inoltre, al titolare sono state contestate sanzioni per complessivi 2.000 euro.

Il personale dello S.pre.S.A.L ha appurato che gli estintori non risultavano regolarmente manutenuti e che i dipendenti erano privi di adeguata protezione per il rischio elettrico. Per questo il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Successivamente è stato controllato il panificio, al cui titolare il Corpo Forestale ha contestato l’omessa informazione ai consumatori sui prodotti esposti per la vendita, comminando sanzioni per 2.000 euro.

Anche in quest’attività, lo S.pre.S.A.L ha riscontrato irregolarità, in quanto dalle verifiche compiute è emerso che gli estintori erano scaduti e i dipendenti privi di protezione per il rischio elettrico, e ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Infine, l’Igiene Pubblica dell’Asp ha sospeso l'attività di panificazione per le cattive condizioni igienico sanitarie riscontrate fino al ripristino delle condizioni di salubrità e di igiene che verranno accertate con apposito controllo. Al titolare è stata contestata anche la mancanza di SCIA. In totale nei suoi confronti sono state applicate sanzioni per complessivi 4.000 euro.

Ulteriori azioni di controllo in altre attività della fascia costiera catanese sono già in programma per i prossimi giorni.