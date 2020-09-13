SPOSA INVESTITA DALLA FIAMMATA DEL FLAMBÈ: RICOVERATA AL GRANDI USTIONI DI PALERMO

Il matrimonio si è trasformato in un incubo. Durante il banchetto la sposa è stata investita in faccia dal flambé, un procedimento di cottura a cui si aggiunge liquore in una padella calda per creare...

Lo sposo di Partinico è stato il primo ad intervenire e cercare di spegnere le fiamme. La giovane, originaria di Borgetto, è stata ricoverata al centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo. L'incidente è avvenuto subito dopo l'entrata della coppia in sala, durante il classico flambé di benvenuto. Dopo essersi posizionati davanti al banco per la foto di rito, il maître ha iniziato ad armeggiare sul padellone. Dopo aver acceso però è partita una fiammata che ha colpito in pieno volto la sposa. Le fiamme si sono propagate sul capo e sul vestito.

Un'ambulanza ha poi trasportato in ospedale la neo sposa che ha riportato ustioni al viso e sulla porzione superiore del corpo.

Sull'episodio adesso indagano i carabinieri. (ANSA).