SPOSO SPARISCE DALLA SUA FESTA DI MATRIMONIO: VIENE BECCATO AL BAGNO A FARE SESSO CON UN AMICO

Una festa di matrimonio in Abruzzo è finita in “tragedia”: durante il ricevimento lo sposo è stato pizzicato in bagno a fare sesso con un altro invitato.L’incredibile storia è stata raccontata da un r...

Una festa di matrimonio in Abruzzo è finita in “tragedia”: durante il ricevimento lo sposo è stato pizzicato in bagno a fare sesso con un altro invitato.

L’incredibile storia è stata raccontata da un radioascoltatore, Willy, ai microfoni del programma I Lunatici in onda su Rai Radio2 dalle 2.00 alle 6.00 del mattino.

L’uomo, che di mestiere suona anche ai matrimoni, ha raccontato in diretta ai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio che lo sposo era sparito al momento della torta e non si riusciva più a trovare.

“Faccio il cantante, spesso mi esibisco ai matrimoni. Voglio dirvi cosa è accaduto in un matrimonio in cui ho suonato – ha raccontato Willy – Ero in Abruzzo. Hanno beccato lo sposo a festeggiare in modo un po’ strano. Non si trovava più, dovevano far uscire la torta, ma lui era sparito”.

Il racconto prosegue con un epilogo inaspettato: “Pensavano si fosse sentito poco bene, oppure che fosse andato a fumare. E invece un parente della sposa lo ha trovato in bagno che stava festeggiando… Facendo l’amore con un suo amico! Per carità, non c’è niente di male a far l’amore tra uomini, ma se ti sei appena sposato con una donna e ti fai beccare in bagno con un tuo amico…”.

L’uomo ha raccontato che in 29 anni di questo lavoro non gli era mai capitato un episodio del genere ma ha precisato che, nonostante l'”incidente di percorso”, la sua performance è stata pagata.

“Per fortuna mi hanno pagato lo stesso, la festa non è finita a mazzate, nessuno si è picchiato, ma la sposa si è messa a piangere e anche lui non stava messo tanto bene. I parenti di lui sono venuti da me a dirmi che avrei anche potuto smettere di suonare perché non c’era più niente da festeggiare”.