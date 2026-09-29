Spritz tarocco a Venezia: bottiglie di Aperol e Campari riempite con prodotti non originali

Bottiglie apparentemente originali ma riempite con prodotti non originali: scatta il sequestro della Polizia Locale

Scoperta della Polizia Locale in un locale di Cannaregio: sequestrate le bottiglie. Durante i controlli trovati anche numerosi alimenti privi di tracciabilità

Un controllo della Polizia Locale ha portato alla scoperta di una presunta frode nella somministrazione di bevande in un locale di Cannaregio, a Venezia.

Gli agenti, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno effettuato alcune verifiche sulle bottiglie utilizzate per la preparazione degli spritz. Nel corso degli accertamenti sarebbero state individuate bottiglie apparentemente riconducibili a Aperol e Campari, ma che presentavano anomalie.

Secondo quanto emerso dai controlli, alcune bottiglie risultavano infatti riempite con prodotti differenti da quelli originali. I sigilli sarebbero stati manomessi o rimossi e, in alcuni casi, anche il contrassegno di Stato risultava staccato.

Le bottiglie sono state quindi sequestrate per gli ulteriori accertamenti.

Ma i controlli non si sono fermati alle bevande. All'interno dell'attività sarebbero stati individuati anche circa 250 prodotti alimentari privi della necessaria tracciabilità.

Per le irregolarità riscontrate è stata elevata una sanzione di 2.000 euro, mentre circa 7 chilogrammi di dolci sono stati destinati allo smaltimento per le condizioni riscontrate durante le verifiche igienico-sanitarie.

Un intervento che ha fatto emergere diverse irregolarità all'interno dello stesso esercizio e che ha portato al sequestro dei prodotti ritenuti non conformi.