SQUADRA “CATTURANDI”: RINTRACCIO DI SOGGETTI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI: QUATTRO ARRESTI
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.
In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:
GALATI MASSARO Sebastiano (cl. 1990) – pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di
TRICOMI Mario, (cl.1978) –
SIGNORELLI Gregorio, (cl.1984) –
MONACO Salvatore Manuel, (cl.1996)
Ad esito di perquisizione eseguita presso il domicilio del predetto ubicato nel rione Nesima Superiore, è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 2,45 suddivisa in n. 13 involucri e un bilancino di precisione.
Espletate le formalità di rito il predetto, è stato associato presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza.