Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giud...

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:

GALATI MASSARO Sebastiano (cl. 1990) – pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di

SQUADRA “CATTURANDI”: RINTRACCIO DI SOGGETTI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI: QUATTRO ARRESTI

detenzione domiciliare, emesso in data 20.12.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

TRICOMI Mario, (cl.1978) –

SQUADRA “CATTURANDI”: RINTRACCIO DI SOGGETTI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI: QUATTRO ARRESTI

pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 20.12.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 2 di reclusione per il reato di ricettazione.

SIGNORELLI Gregorio, (cl.1984) –

SQUADRA “CATTURANDI”: RINTRACCIO DI SOGGETTI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI: QUATTRO ARRESTI

pregiudicato destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 14.12.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Enna – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 4 e giorni 2 di reclusione per il reato di inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

MONACO Salvatore Manuel, (cl.1996)

SQUADRA “CATTURANDI”: RINTRACCIO DI SOGGETTI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI: QUATTRO ARRESTI

poichè ritenuto responsabile del reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ad esito di perquisizione eseguita presso il domicilio del predetto ubicato nel rione Nesima Superiore, è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 2,45 suddivisa in n. 13 involucri e un bilancino di precisione.

Espletate le formalità di rito il predetto, è stato associato presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza.