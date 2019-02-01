SS 121; ANCORA SANGUE: UN BIANCAVILLESE TRAVOLTO DA AUTO

Ennesimo incidente ieri sera, attorno le ore 20.30 sulla Ss 121 in territorio di Belpasso, poco prima dello svincolo per la Zona Industriale.A perdere la vita il 47enne biancavillese Antonio La Cava,...

Ennesimo incidente ieri sera, attorno le ore 20.30 sulla Ss 121 in territorio di Belpasso, poco prima dello svincolo per la Zona Industriale.

A perdere la vita il 47enne biancavillese Antonio La Cava,

che era arrivato fin lì a bordo di una Lancia Y, sceso a piedi per andare a prelevare della benzina nel vicino rifornimento, per cause sconosciute è stato travolto da un furgone in transito, proprio mentre si apprestava a scendere o risalire sulla vettura.

L'impatto è stato violentissimo. L'uomo è stato travolto e trascinato sull'asfalto.

Sul posto l'ambulanza del 118 e i carabinieri di Paternò. Purtroppo per l'uomo, non c'è stato nulla da fare.

