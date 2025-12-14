SS 121, cambiano i cantieri: da domani disagi per chi viaggia verso Paternò
Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la Strada Statale 121, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Misterbianco, una delle arterie più trafficate dell’hinterland etneo e fondamentale collegamento tra Catania e i comuni dell’area nord-occidentale della provincia, tra cui Paternò.
Come comunicato dall’amministrazione comunale, si sono conclusi nella giornata di venerdì 12 dicembre i lavori di ripavimentazione dell’asfalto sulle carreggiate in direzione Catania, consentendo il ritorno alla normale circolazione veicolare su quel tratto di strada.
A partire da domani, lunedì 15 dicembre 2025, il cantiere si sposterà invece sulle carreggiate in direzione Paternò, dove prenderanno il via gli interventi di ripristino del manto stradale. Anche in questo caso, come già avvenuto nei giorni scorsi sul senso opposto di marcia, sono previsti rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso di traffico.
I lavori rientrano in un più ampio programma di manutenzione della SS 121, avviato la settimana scorsa, e secondo quanto riferito dal Comune di Misterbianco il cantiere procede nel rispetto del cronoprogramma stabilito.
L’amministrazione invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a mantenere comportamenti di guida prudenti e, laddove possibile, a valutare percorsi alternativi, in particolare negli orari di punta, per limitare i disagi alla viabilità.