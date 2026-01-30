SS 121 chiusa per lavori: da lunedì 2 al 16 febbraio stop al traffico tra Piano Tavola e Valcorrente

Fra il 2 e il 16 febbraio, nella fascia oraria tra le 10 e le 12, in direzione Paternò -Catania e viceversa, verranno chiuse al traffico le corsie di marcia e di sorpasso tra i km 10,200 e 10,600 dell...

Fra il 2 e il 16 febbraio, nella fascia oraria tra le 10 e le 12, in direzione Paternò -Catania e viceversa, verranno chiuse al traffico le corsie di marcia e di sorpasso tra i km 10,200 e 10,600 della strada statale 121 “Catanese”, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania.

Durante le ore di chiusura al traffico, il percorso alternativo prevede che: i veicoli provenienti dalla direzione Catania-Paternò, giunti al km 9 della SS121, potranno imboccare lo svincolo Piano Tavola; i veicoli provenienti dalla direzione Palermo-Catania, giunti al km 12,300 della SS121, potranno imboccare lo svincolo Valorrente.

Il provvedimento si rende necessario al fine di eseguire, in sicurezza, alcuni lavori relativi al prolungamento della tratta metropolitana Misterbianco-Paternò.

