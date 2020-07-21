SS 121 E SS 284, INSTALLATI I RILEVATORI DI VELOCITA’

Sono stati installati, e sono già in funzione, i rilevatori di velocità sulle più importanti arterie del nostro territorio. I rilevatori, che servono come deterrente contro i limiti di velocità, sono...

Sono stati installati, e sono già in funzione, i rilevatori di velocità sulle più importanti arterie del nostro territorio. I rilevatori, che servono come deterrente contro i limiti di velocità, sono stati installati sia sulla SS 284, nel tratto da Randazzo a Paternò, sia sulla SS 121, nel tratto Paternò – Catania. Molti automobilisti, vedendoli, hanno rallentato di botto rischiando anche di provocare un incidente, in quanto pensavano fosse un autovelox. Dopo gli ultimi gravi incidenti su queste importanti arterie, è stato di dotare queste strade di ulteriori misure di sicurezza. I rilevatori hanno scritto nel pannello la velocità consentita, mentre nel display appare la velocità che ha l’automezzo in transito.

Infatti nei prossimi mesi, è prevista l’installazione di alcuni autovelox che dovrebbero scongiurare gli automobilisti a non correre. Misure che sono state decise dalla prefettura, di concerto con L’Anas, gestore delle strade, e dei sindaci i cui Comuni sono attraversati dalle due stradali.