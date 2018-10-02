SS 121, E' UN CITTADINO TEDESCO LA VITTIMA DELL'INCIDENTE

Inizia a schiarirsi il mistero dell'incidente avvenuto ieri sera sulla SS 121, nei pressi del bivio Piano Tavola. Infatti dopo l'anteprima lanciata solo dal nostro giornale, si è scatenata una corsa a...

Inizia a schiarirsi il mistero dell'incidente avvenuto ieri sera sulla SS 121, nei pressi del bivio Piano Tavola. Infatti dopo l'anteprima lanciata solo dal nostro giornale, si è scatenata una corsa ai particolari che mano a mano si sono delineati. Secondo le informazioni trapelate, a perdere la vita sarebbe stato un cittadino tedesco di 55 anni, che, inspiegabilmente, camminava a piedi sulla trafficata arteria. L'uomo è stato investito da una vettura (dicono una Smart). Per lui c'è stato poco da fare, i soccorritori del 118 hanno subito capito che la situazione era tragica. Sul posto per i rilievi, i carabinieri di Paternò. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai carabinieri di effettuare i necessari rilievi.