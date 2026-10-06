SS 121, follia nel traffico: scooter su una ruota e passeggero senza casco
Il filmato, diventato virale sui social, mostra uno scooter con due persone a bordo procedere sulla SS 121 con la ruota anteriore sollevata. Il passeggero sembrerebbe inoltre viaggiare senza casco.
Una condotta particolarmente pericolosa è stata ripresa lungo la SS 121, in direzione Catania, nel tratto che interessa il territorio di Paternò.
Nelle immagini si vede uno scooter con due persone a bordo procedere con la ruota anteriore sollevata, mentre attorno sono presenti altri veicoli in transito. La scena si è verificata in pieno giorno, lungo una strada caratterizzata da un intenso flusso di traffico.
Secondo quanto riferito alla redazione, il mezzo avrebbe viaggiato in queste condizioni almeno dallo svincolo Palazzolo fino al primo rifornimento, mantenendo per diversi tratti lo scooter sulla sola ruota posteriore.
A rendere la situazione ancora più rischiosa, il fatto che il passeggero sembrerebbe essere privo di casco.
Una manovra del genere, effettuata su una superstrada e in presenza di altri veicoli, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza stradale. Una perdita di controllo, una frenata improvvisa o un ostacolo sulla carreggiata potrebbero infatti avere conseguenze gravi non soltanto per le persone a bordo dello scooter, ma anche per gli altri utenti della strada.
L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di mantenere comportamenti prudenti lungo la SS 121, una delle arterie più trafficate del comprensorio.