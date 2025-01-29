SS 121, GRAVE INCIDENTE A MISTERBIANCO: COINVOLTI UN’AUTO E UN CAMION, CODE CHILOMETRICHE
Un grave incidente si è verificato intorno alle 13:30 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco-Sieli, in direzione Paternò.
Al momento i dettagli sono ancora pochi, ma risulta coinvolti un mezzo pesante e una Volkswagen Golf.
Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli enti competenti, la Golf avrebbe perso il controllo, finendo in testacoda e terminando la sua corsa contro il mezzo pesante.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma al momento non si hanno informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.
L’incidente, aggravato dalla pioggia battente che sta colpendo la zona, sta causando pesanti ripercussioni sul traffico.
Si registrano lunghissime code che partono dalla circonvallazione di Catania, in prossimità dell’immissione sulla superstrada.
Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi.
Grazie al nostro lettore Dino per le foto.