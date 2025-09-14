SS 121, incidente nella notte: più mezzi coinvolti e strada chiusa con deviazioni
Nella notte un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania, nei pressi del rifornimento Pappalardo.
Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro avrebbe coinvolto due auto e una moto, dinamica da confermaci.
Sul posto i Carabinieri hanno disposto la chiusura temporanea del tratto interessato per motivi di sicurezza, deviando le auto all’altezza del rifornimento Pappalardo con rientro più avanti.
Dalle prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti, le cui condizioni non sono ancora note.
La circolazione, dopo i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, è stata riaperta nelle prime ore del mattino.
Notizia in aggiornamento