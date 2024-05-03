SS 121 INSTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE FINO AL 31 MAGGIO CARREGGIATE RISTRETTE

Si prospetta una primavera calda per i tanti pendolari che ogni giorno utilizzano la Ss 121 per raggiungere Catania. Infatti l’Anas, con un’ordinanza del 2 aprile, ha comunicato la chiusura di una par...

Si prospetta una primavera calda per i tanti pendolari che ogni giorno utilizzano la Ss 121 per raggiungere Catania. Infatti l’Anas, con un’ordinanza del 2 aprile, ha comunicato la chiusura di una parte di corsia per installare l’impianto di illuminazione.

Gli svincoli interessati sono quelli della Catania Palermo (km 7,900), di Piano Tavola est (km 9), Piano Tavola Ovest (km 10), Piano Tavola Zona Industriale Est (km 10,800), Piano Tavola Zona Industriale Ovest (km 11,300), Valcorrente (km 12,300), Palazzolo Nord (km 15,400) e Palazzolo Sud (km 16,100). A partire dal 3 aprile e fino al 31 maggio, dalle ore 7 alle ore 18, in prossimità degli svincoli, ci sarà il restringimento della carreggiata destra, con conseguente divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 kmh.

Nei punti interessati dai lavori sarà predisposta apposita segnaletica.

Lo stesso tratto di strada è attualmente interessato dai lavori di sostituzione del guardrail, con conseguente chiusura notturna dalle 21 alle 6, al momento nel tratto da Paternò allo svincolo di Valcorrente. Ora questi ulteriori lavori rischiano di creare imbuti in cui si perderà ulteriore tempo, per questo i tanti pendolari dovranno considerare dei tempi di marcia più lunghi per i loro spostamenti.

Ecco le principali disposizioni:

SS 121 Catania, km 7+900, CT-PA prossimità svincolo:

Restringimento della carreggiata destra.

Divieto di sorpasso per autoveicoli.

Limite di velocità fissato a 50 km/h.

SS 121 Catania, km 9+000, Piano Tavola Est (prossimità svincolo):

Divieto di sorpasso per autoveicoli.

Restringimento della carreggiata destra.

Limite di velocità fissato a 50 km/h.

SS 121 Catania, km 10+000, Piano Tavola Ovest (prossimità svincolo):

Divieto di sorpasso per autoveicoli.

Limite di velocità fissato a 50 km/h.

Restringimento della carreggiata destra sulla corsia di destra.

SS 121 Catania, km 10+800, Z.I. Piano Tavola Est (prossimità svincolo):

Limite di velocità fissato a 50 km/h.

Restringimento della carreggiata destra.

Divieto di sorpasso per autoveicoli sulla corsia di decelerazione e sulla corsia di marcia.

SS 121 Catania, km 11+300, Z.I. Piano Tavola Ovest:

Restringimento della carreggiata destra.

Divieto di sorpasso per autoveicoli.

Limite di velocità fissato a 50 km/h sulla corsia di marcia.

SS 121 Catania, km 12+300, prossimità svincolo Valcorrente:

Divieto di sorpasso per autoveicoli.

Limite di velocità fissato a 50 km/h.

Restringimento della carreggiata destra sulla corsia di destra.

SS 121 Catania, km 15+400, Palazzolo carreggiata nord:

Divieto di sorpasso per autoveicoli.

Limite di velocità fissato a 50 km/h.

Restringimento della carreggiata destra sulla corsia di marcia.

SS 121 Catania, km 16+100, Palazzolo carreggiata sud:

Divieto di sorpasso per autoveicoli.

Restringimento della carreggiata destra.

Limite di velocità fissato a 50 km/h sulla corsia di marcia.

Si raccomanda agli utenti della strada di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'ordinanza per garantire la sicurezza e agevolare lo svolgimento dei lavori.