SS 121 Misterbianco, uomo accusa un malore mentre è alla guida: purtroppo muore sul posto

Tragedia questa notte, intorno all’1:00, lungo la SS 121, in territorio di Misterbianco, in direzione Catania.

Un uomo — le cui generalità non sono ancora note — avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava alla guida di un furgone. L’automezzo si è accostato lungo la carreggiata, probabilmente proprio nel tentativo di evitare conseguenze più gravi per sé e per gli altri automobilisti.

Purtroppo, nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: all’arrivo del personale sanitario del 118 l’uomo era già deceduto, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La tragedia ha profondamente scosso i presenti: diversi automobilisti di passaggio hanno raccontato di essersi trovati davanti a una scena drammatica, con il furgone fermo a bordo strada e il conducente riverso a terra.

Non si è trattato, dunque, di un incidente stradale, ma di un improvviso malore fatale. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.