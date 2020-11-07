SS 121 MISTERBIANCO:AUTOVELOX ATTIVI, OCCHIO ALLE MULTE

Qualche giorno fa, sui social non si parlava d’altro, ora il pericolo di multe salate è veramente evidente. Infatti sembra che da qualche giorno, siano attivi gli autovelox installati sulla Ss121, nel...

Qualche giorno fa, sui social non si parlava d’altro, ora il pericolo di multe salate è veramente evidente. Infatti sembra che da qualche giorno, siano attivi gli autovelox installati sulla Ss121, nelle discese di Misterbianco. I due dispositivi sono installati in discesa con il limite di 70 kmh, e di 50 kmh in salita. Un vero capestro per gli automobilisti che in quel tratto passano a velocità sostenuta.

Gli autovelox, in funzione dal 2 novembre, dovrebbero essere del Comune di Misterbianco, in quanto posizionati nel territorio di quel Comune. Una vera beffa, infatti la strada è gestita dal Comune che installa gli autovelox, ma lo stesso Ente, non provvede a sistemare due enormi avvallamenti, oltre a diverse buche, presenti sulla sede stradale.