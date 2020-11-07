95047

SS 121 MISTERBIANCO:AUTOVELOX ATTIVI, OCCHIO ALLE MULTE

Qualche giorno fa, sui social non si parlava d’altro, ora il pericolo di multe salate è veramente evidente. Infatti sembra che da qualche giorno, siano attivi gli autovelox installati sulla Ss121, nel...

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2020 19:33
SS 121 MISTERBIANCO:AUTOVELOX ATTIVI, OCCHIO ALLE MULTE -
Oltre 95047
Condividi

Qualche giorno fa, sui social non si parlava d’altro, ora il pericolo di multe salate è veramente evidente. Infatti sembra che da qualche giorno, siano attivi gli autovelox installati sulla Ss121, nelle discese di Misterbianco. I due dispositivi sono installati in discesa con il limite di 70 kmh, e di 50 kmh in salita. Un vero capestro per gli automobilisti che in quel tratto passano a velocità sostenuta.

Gli autovelox, in funzione dal 2 novembre, dovrebbero essere del Comune di Misterbianco, in quanto posizionati nel territorio di quel Comune. Una vera beffa, infatti la strada è gestita dal Comune che installa gli autovelox, ma lo stesso Ente, non provvede a sistemare due enormi avvallamenti, oltre a diverse buche, presenti sulla sede stradale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047