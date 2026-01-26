SS 121 paralizzata verso Catania: code già dallo svincolo Palazzolo

🔴 Aggiornamento traffico – 29 gennaio 2026Proseguono anche oggi, giovedi 29 gennaio 2026, i lavori lungo la SS 121.La chiusura di una corsia sta causando rallentamenti e code nel tratto interessato,...

🔴 Aggiornamento traffico – 29 gennaio 2026

Proseguono anche oggi, giovedi 29 gennaio 2026, i lavori lungo la SS 121.

La chiusura di una corsia sta causando rallentamenti e code nel tratto interessato, soprattutto nelle fasce di punta.

👉 Si raccomanda prudenza alla guida e, se possibile, di valutare percorsi alternativi.

Seguiranno aggiornamenti in caso di variazioni sulla viabilità. 🚗⛔

Traffico in forte sofferenza sulla strada statale 121 in direzione Catania, dove dalla prima mattinata si registrano lunghe code e rallentamenti a causa di lavori in corso che hanno comportato la chiusura di una corsia.

I cantieri sono attivi nei pressi dello svincolo del centro commerciale, con la riduzione della carreggiata che sta creando un vero e proprio imbuto.

Le ripercussioni sul traffico, però, si fanno sentire già a partire dallo svincolo Palazzolo, dove iniziano le prime file.

La situazione risulta particolarmente critica nelle ore di punta, con numerosi automobilisti diretti verso il capoluogo etneo costretti a procedere a passo d’uomo, tra rallentamenti e stop prolungati.

Al momento in cui scriviamo, per chi deve raggiungere Catania, si consiglia di utilizzare in alternativa la SP 229/1, meglio conosciuta come “Amico Fritz”, al fine di evitare le code e ridurre i tempi di percorrenza.

Si invita comunque alla prudenza e al rispetto della segnaletica temporanea presente in zona, in attesa del completamento dei lavori e del ripristino della normale viabilità.